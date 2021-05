Calciomercato Roma, svolta Ronaldo | L’indizio dei bookmakers

Cristiano Ronaldo alla Roma, calciomercato: il portoghese sembra essere più vicino ai giallorossi. L’indizio dai bookmakers

Calciomercato Juventus Ronaldo Roma | Ore infuocate di calciomercato. Nel tardo pomeriggio, è emersa l’indiscrezione secondo la quale la Roma avrebbe cominciato ufficialmente a trattare con la Juventus il trasferimento di Cristiano Ronaldo in giallorosso. Notizia che ovviamente ha scatenato un tam tam mediatico non indifferente, e che ha trovato immediati riscontri nelle quote dei bookmakers.

Per Eurobet, infatti, l’ipotesi più fattibile resta quello di un approdo di Cr7 in Ligue 1 ( quota 2,00). La possibile permanenza del cinque volte pallone d’oro in quel di Torino vale 2,50 la posta ( sette giorni fa era ad 1,70), mentre un eventuale ritorno allo United è bancato a 3,00 ( era a 5,50). Ma quel che sorprende, è la quota inerente la Roma: giocando un euro sull’approdo di Cr7 in giallorosso, qualora quest’ipotesi si concretizzasse, se ne vincerebbero 5. Fino ad una settimana fa, la Roma non era neanche vista come una seria pretendente al portoghese, al punto da non essere inserita neanche nel novero delle candidate.

Cristiano Ronaldo alla Roma, calciomercato | Trattativa con la Juventus?

Ronaldo Calciomercato Juventus / Quelle che abbiamo analizzato, sono quote desunte a partire da bookmakers “italiani”, mentre quelli inglesi continuano a “snobbare” la Roma. Staremo a vedere cosa succederà: il portoghese nell’ultima scorcio di campionato ha lanciato segnali piuttosto inequivocabili. L’addio alla Juve sembra scontato, ma l’ex Real percepisce poco meno di 31 milioni di euro in bianconero: la Roma è un’opzione credibile, ed è molto di più che una mera indiscrezione. Seguono aggiornamenti.