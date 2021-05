Calciomercato Roma, addio Florenzi | Nuova ipotesi di scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, i giallorossi starebbero lavorando a uno scambio con l’Inter in vista della prossima stagione.

Anche se il mercato inizia ufficialmente tra un mese, diverse squadre si stanno già muovendo per provare ad anticipare la concorrenza nei vari obiettivi prefissati. La Roma dal canto suo, prima di ragionare su acquisti e cessioni, deve risolvere alcuni casi di rientri dai prestiti.

Uno di questi è il caso di Alessandro Florenzi. Il terzino della Roma farà rientro nella Capitale visto che il Paris Saint Germain non lo riscatterà (per 9 milioni di euro), dopo aver comunque disputato una buona stagione in Francia.

Calciomercato Roma, pronto lo scambio Florenzi-D’Ambrosio con l’Inter

Come riporta il Romanista, il destino di Florenzi è quello di lasciare, anche in maniera definitiva, la Capitale. C’è infatti la volontà comune, tra calciatore e società, di separarsi.

Il quotidiano giallorosso afferma anche il fatto che ci sia una trattativa per uno scambio con l’Inter: Florenzi in maglia neroazzurra e D’Ambrosio alla Roma. Uno scambio che per le due società potrebbe rivelarsi propedeutico soprattutto in vista di succose plusvalenze.

Sul piano tattico non cambierebbe molto sia per la Roma che per l’Inter, visto che tutti e due i giocatori sono alquanto versatili e possono ricoprire entrambe le fasce senza problemi.

Inoltre da non sottovalutare l’aspetto psicologico e mentale. I due, in piazze nuove e importanti, potrebbero trovare nuovi stimoli che potrebbero di conseguenza rivelarsi decisivi nelle loro rispettive esperienze.