Calciomercato Roma, assist dalla Svizzera per Xhaka | Arriva a Trigoria

Non ci sarà una vera e propria rivoluzione nel calciomercato giallorosso, ma sono pochi i giocatori sicuri del posto.

In attesa di capire quali saranno le prime mosse ufficiali nel calciomercato in entrata, la Roma, nella figura del general manager Tiago Pinto, proverà ad accontentare José Mourinho in estate. Non sarà facile ma ci proverà, lavorando anche sui rinnovi e sulle cessioni. Tanto lavoro all’interno di Trigoria, per provare a creare una Roma competitiva che possa tornare nelle prime quattro posizioni e quindi a disputare la Champions League. Intanto queste sono ore calde per il futuro di Henrikh Mkhitaryan, il quale dovrà dare una risposta alla società capitolina entro le 24 di oggi, insomma poche ore ancora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, bomba Ronaldo: “Trattativa con la Juve!”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, cessione da 50 milioni | Insidia per Belotti

Calciomercato Roma, Xhaka a Trigoria

Intanto i tifosi giallorossi si sono scatenati questo pomeriggio, dopo che uno degli obiettivi del calciomercato giallorosso, Granit Xhaka, ha fatto il suo arrivo a Trigoria. Il calciatore piace molto a Mourinho ed è una pista concreta per il suo approdo nella capitale. L’arrivo di quest’oggi però non è legato alla Roma ma, così come il resto della Nazionale svizzera, si allenderà nel Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini’ per la preparazione all’Europeo 2020. Chissà cosa accadrà, intanto ha un motivo in più per studiare gli ambienti di Trigoria.