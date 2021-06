Calcio in TV, costi e dove vedere Serie A, Champions League, Europa e Conference League

Tutti i dettagli su dove vedere le partite di campionato e delle competizioni europee con i relativi costi.

Con la definizione del prezzo ufficiale di Dazn per la prossima stagione, con l’emittente streaming che si è aggiudicata i diritti del massimo campionato italiano di calcio per i prossimi 3 anni, con ben 7 partite in esclusiva per ogni giornata di Serie A, tutti gli appassionati di calcio stanno riflettendo man mano su tutte le offerte e il costo totale che l’utente dovrà sborsare per vedere tutti i maggiori campionati europei, oltre alle tre competizioni UEFA, come Champions League, Europa League e Conference League. Partiamo da quest’ultima, dove ci sarà anche la Roma di José Mourinho. Iniziamo col dire che bisognerà capire prima se questa competizione, così come le altre due europee, verranno trasmesse sul pacchetto Sport o pacchetto Calcio di Sky, che ne detiene i diritti.

Diritti TV Champions League, dove vederla

Per la Champions League, Sky detiene i diritti di ben 121 partite su 137. Chi ha l’esclusiva di 14 partite, ovvero delle migliori partite del mercoledì sera incluse quelle delle squadre italiane, è Amazon Prime Video, che ha un costo di 36 euro l’anno (unica soluzione) oppure 3,99 euro al mese (pagabile mensilmente). Le stesse partite di Sky le ha anche Mediaset Infinity, che ha un costo di 7,99 euro al mese, ma a differenza dell’emittente satellitare, i match saranno visibili solo su piattaforma streaming. Per Europa League e Conference League, Sky trasmetterà tutte le partite sulla propria emittente.

Diritti TV Serie A, costo e dove vederla

Come dicevamo prima, i diritti per il pacchetto 1, quello principale con 7 match in esclusiva, se l’è aggiudicato per i prossimi 3 anni Dazn, più le altre 3 restanti in co-esclusiva. Il costo dell’offerta sarà di 29,99 euro al mese, con alcune variabili che potete leggere qui. Le restanti 3 partite le avrà anche Sky. Per concludere il costo di Sky del pacchetto Sport sarà di 16 euro al mese (se si attiva con contratto Smart, altrimenti 20 euro al mese), così come il pacchetto calcio che però potrebbe essere rivisto nelle prossime settimane). La spesa minima per avere tutto a disposizione, dalla Serie A alla Serie B (diritti acquistati da Sky), fino ad arrivare alle competizioni europee, si aggirerebbe sui 320 euro per tutto l’anno, ma ovviamente ogni utente potrebbe fare caso a se in base a possibili scontistiche in atto con i vari broadcast.