Calciomercato Roma, colpo dalla Juventus? | Rivelazione in diretta

Calciomercato Roma, ultim’ora clamorosa: Mourinho avrebbe invitato un calciatore bianconero a trasferirsi in giallorosso

Calciomercato Roma Mourinho | Ore assolutamente bollenti di calciomercato per la Roma, con i giallorossi in prima linea per assicurare a Mourinho i rinforzi attesi. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Mkhitaryan, Tiago Pinto è all’opera per cercare di rinforzare quei reparti che hanno mostrato alcune lacune strutturali la scorsa stagione. Tra questi, c’è sicuramente l’aspetto difensivo, forse il vero e proprio tallone d‘Achille della gestione Fonseca.

Con Mancini ed Ibanez che hanno dovuto fare il bello e il cattivo tempo, complice i problemi fisici di cui è rimasto vittima sovente Smalling, i giallorossi si sono ritrovati molto spesso privi di un leader carismatico. Funzione assolta egregiamente da Mancini, questo è vero, che però in alcune circostanze si è trovato ad essere sobbarcato di eccessive responsabilità. Ecco perché nelle ultime ore, secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano nella sua diretta su Juventibus, Josè Mourinho avrebbe avuto dei contatti diretti con Leonardo Bonucci, a cui avrebbe chiesto di “sposare la sua causa”, raggiungendolo in giallorosso.

Bonucci alla Roma, calciomercato | La bomba di Momblano in diretta

Bonucci Roma Juventus / Bonucci non è assolutamente un incedibile per la Juventus, che sembra aver puntato con decisione sui giovani De Ligt e Demiral; gli spazi per l’ex Bari potrebbero ridursi ancor di più, anche perché Allegri starebbe spingendo per far rinnovare il contratto di Giorgio Chiellini. E sappiamo come il rapporto tra Allegri e Bonucci non sia mai stato dei più idilliaci: lo “sgabello” di Oporto è un esempio che ha un suo perché. Secondo Momblano, dunque, ci sarebbero stati dei contatti tra lo stesso calciatore e Mourinho: contatti che al momento non hanno portato ad una trattativa concreta, ma che potrebbero accendersi da un momento all’altro. Vi terremo aggiornati.