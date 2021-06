Calciomercato Roma, ritorna nella capitale ma è testa a testa tra due big

Il giocatore giallorosso potrebbe non restare, così ci sono due grandi club italiani su di lui. Ecco le ultime sul suo futuro.

Sarà un’estate rovente, non solo dal punto di vista climatico, ma anche sul fronte calciomercato. La Roma con il general manager Tiago Pinto dovrà sciogliere i dubbi tra rinnovi, nuovi acquisti e cessioni, in grado di poter regalare a José Mourinho quei rinforzi giusti per raggiungere gli obiettivi della prossima stagione. Saranno tre le competizioni nelle quali la Roma farà parte: il campionato di Serie A, la Coppa Italia e l’impegno del giovedì della neonata UEFA Conference League (salvo clamorose sorprese su possibili sentenze che potrebbero arrivare per i tre club dissidenti e creatori della fatidica Superlega, che in quel caso potrebbero permettere alla Roma di passare in Europa League, ndr).

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto accelera | Svolta per il centrocampo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, fissato il prezzo | Addio clamoroso

Calciomercato Roma, duello in A per Florenzi

Per quanto riguarda i trasferimenti, tornerà quasi sicuramente alla base Alessandro Florenzi, il quale non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain per 9 milioni di euro. Il giocatore romano ha un contratto con la Roma fino al giugno 2023, rinnovo siglato nell’estate del 2018, quando il rapporto con i tifosi e con il club stesso non era così diviso. La sua permanenzan ella capitale però non è affatto scontata, anzi per una completa plusvalenza, questa volta, la Roma potrebbe decidere di cedere il giocatore a titolo definitivo. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il giocatore interessa sia all’Inter del neo tecnico Simone Inzaghi che alla Juventus di Massimiliano Allegri. In questo momento Florenzi però è concentrato esclusivamente sull’Europeo che si appresta ad iniziare con la Nazionale di Roberto Mancini, gli estimatori però non mancano. In questa stagione con il PSG l’esterno ha realizzato 2 gol in 36 presenze tra Ligue 1, coppe nazionali (Coupe de France e Trophée des Champions) e Champions League.