Calciomercato Roma, svolta Fonseca | Occasione dall’Inghilterra

Calciomercato Roma, nuova panchina per Fonseca? Le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra non lasciano spazio a dubbi

Calciomercato Roma Fonseca Everton | Il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, apre scenari molto interessanti, che potrebbero interessare anche Paulo Fonseca. Il portoghese, come è noto, è stato “epurato” dalla Roma, che ha deciso di puntare con decisione su Josè Mourinho: l’ex Shakhtar ha “pagato” una stagione nella quale la sua creatura ha fatto fatica ad imporsi con regolarità e costanza, difettando in termini di personalità e di organizzazione difensiva.

Donde la scelta dei capitolini di affidarsi ad un tecnico come lo Special One, affamato di riscatto. Nel frattempo, si rincorrono le voci relative alla prossima destinazione di Fonseca: un’indiscrezione importante è stata rilanciata da “The Athletic“, secondo il quale l’ex Roma sarebbe finito nel mirino dell’Everton, per il dopo Ancelotti. La lista stilata dai Toffees comprende anche Benitez, Martinez, Gerard e Moyes, tra gli altri: nelle prossime ore sono attesi summit decisivi per riuscire a dipanare questi dubbi. La candidatura di Fonseca è forte: dopo essere stato accostato a Fiorentina e Napoli, il futuro del lusitano sarà in Premier?