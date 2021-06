Calciomercato Roma, imminente il suo trasferimento | Incasso Friedkin

Calciomercato Roma, il centrocampista ex Roma è pronto al trasferimento. La società giallorossa ricaverebbe una percentuale.

La Roma, in vista della prossima stagione, vuole cercare di investire sul prossimo mercato per dare a José Mourinho la squadra migliore possibile. Tiago Pinto questo lo sa, ma prima deve cercare di vendere i cosiddetti esuberi per trovare il tesoretto da reinvestire sul mercato.

Un aiuto indiretto potrebbe arrivare da una cessione di un ex calciatore della Roma, che sta per essere ceduto dalla sua attuale squadra.

Calciomercato Roma, è fatta per la cessione di Gerson all’OM

Come riporta Globo, il trasferimento di Gerson all’Olympique Marsiglia è cosa fatta. L’ufficializzazione potrebbe arrivare già oggi, dopo che le trattative per il trasferimento del brasiliano si erano intensificate da domenica sera.

Il quotidiano brasiliano spiega che i due club sono in fase di definizione degli ultimi dettagli amministrativi, ma ormai sono d’accordo sull’essenziale. Il 24enne centrocampista ex Roma verrebbe ceduto per una cifra pari a 25 milioni di euro con bonus che possono arrivare ad ulteriori 5 milioni nelle casse del Flamengo.

La sqaudra brasiliana si riserverebbe anche dal 20 al 25% sulla futura rivendita di Gerson, che si impegnerebbe da parte sua a rimanere per ben 5 stagione nel campionato francese.

La Roma in tutto questo sorride, in quanto, se la trattativa andasse a buon fine come ormai sembra, alla società giallorossa spetterebbe una percentuale dell’investimento, così come stabilito dagli accordi col Flamengo.