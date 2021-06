Calciomercato Roma, Mou chiama Donnarumma | Si prova il grande colpo

By

Calciomercato Roma, Mourinho prova a convincere il portiere del Milan a trasferirsi nella Capitale. Si tratta con Raiola.

Più passano i giorni e più si entra nel vivo del calciomercato. La Roma in tutto questo vuole sfruttare al meglio il “jolly” Mourinho. L’allenatore portoghese può rappresentare quella figura referenziale e autoritaria che mancava da tanto tempo nei pressi di Trigoria.

Lo Special One inoltre può essere il vero traino del mercato della Roma. L’importanza del suo personaggio potrebbe convincere molti giocatori a sposare la causa giallorossa dalla prossima stagione.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | Annuncio dell’ultim’ora

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Il Barca fiuta il colpaccio

Calciomercato Roma, Mou contatta Gigio

A proposito di quello che dicevamo prima, la Gazzetta dello Sport stamani ha riportato che Mourinho ha chiamato Gigio Donnarumma per dirgli: “Vuoi venire con me?” Il tecnico portoghese vuole giocarsi tutte le carte necessarie per strappare il portiere della Nazionale alla forte concorrenza sul mercato.

Donnarumma dal canto suo si fida del suo agente, Mino Raiola. Quest’ultimo è convinto di portarlo a breve in un top club e a guadagnare circa 10 milioni a stagione. Paradossalmente, il problema dell’ingaggio potrebbe essere quello più sormontabile di tutti, se non fosse per l’alta commissione che ci sarebbe da pagare al suo procuratore.

Prendere un portiere forte, giovane, affidabile e di prospettiva come Donnarumma a parametro zero, infatti, garantirebbe una plusvalenza certa e importante qualora la società decidesse di venderlo in futuro.

La situazione attuale però, nonostante il gradimento della chiamata di Mourinho, è che il portiere azzurro abbia altre idee per il suo futuro, senza tralasciare il fatto che lo stesso Raiola ha offerto un altro suo assistito alla Roma. Stiamo parlando del portiere Areola, di proprietà del Paris Saint Germain e nell’ultima stagione in prestito al Fulham.