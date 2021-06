Calciomercato Roma, messaggio per Mourinho dal suo ex calciatore

Tanti i nomi sul taccuino di Tiago Pinto per il calciomercato in entrata della Roma. Presto potrebbe presentarsi un’altra occasione.

Con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, sono iniziati a circolare da tempo già i primi nomi che, come ad ogni sessione di calciomercato, vengono spesso e volentieri accostati al club giallorosso. Alcuni sono reali obiettivi della Roma, tra i quali Teun Koopmeiners, Granit Xhaka, Jerome Boateng, Andrea Belotti e i vari portieri, da Musso ad Areola, passando per Gollini e Cragno (difficile ancora per il momento la pista che porta a Donnarumma, ma mai dire mai nel calciomercato), insomma tutti potenziali nuovi acquisti. I giallorossi dovranno rinforzare ogni singolo reparto per poter tornare ad essere in grado di competere per le primissime posizioni.

Calciomercato Roma, Mou senti Sissoko

Chi potrebbe fare al caso del tecnico portoghese nel club giallorosos potrebbe essere un giocatore già allenato dallo Special One, per il quale ha speso parole importanti e positive il centrocampista del Tottenham Moussa Sissoko: “Per me è stato un vero piacere poter lavorare con lui. Conosciamo tutti il ​​suo passato e la sua carriera. È un grandissimo allenatore, anche se qui non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi ma non è colpa sua. Se n’è andato e gli auguro il meglio. Mi sarebbe piaciuto poter fare meglio per la squadra. Il mio futuro? Questo è il mio quinto anno al club e mi sono divertito molto sin qui. Ora sono una persona che non chiude nessuna porta. Se si presenta una nuova sfida, vedremo cosa farò”, ha commentato sulla possibilità di andare via dagli Spurs, con i quali ha un contratto di un’altra stagione. “Ne parlerò con il club, ma oggi non chiudo nessuna porta per il mio futuro perché, come ho detto, è stato un anno difficile per me nel club. Voglio anche vedere cosa decide il club“, ha continuato Sissoko.

In questa stagione il centrocampista francese, che compierà 32 anni ad agosto, ha totalizzato 42 presenze tra Premier League, Europa League (comprese le qualificazioni) EFL Cup e FA Cup, realizzando 1 rete e fornendo anche 1 assist. Il giocatore ha poi concluso: “Voglio continuare a giocare e a divertirmi, non sto dicendo che voglio assolutamente lasciare il Tottenham. Lì sto bene, lì mi sono trovato bene e mi trovo bene con i tifosi e con i miei compagni, con i quali mi trovo bene. Discuteremo con il club e poi insieme al mio agente prenderemo la decisione più giusta”.