Calciomercato Roma, dalla Spagna sicuri | 18 milioni per il sì

Calciomercato Roma, dalla Spagna sono sicuri: i giallorossi stanno preparando l’offerta decisiva in vista del primo rinforzo per Mou

Calciomercato Roma Xhaka | “Almeno un colpo per reparto, salvo cessioni improvvise“. Così si potrebbe riassumere il diktat che cercherà di perseguire la Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato, non snaturando una rosa che comunque ha fatto intravedere potenzialità non indifferenti; implementandola, semmai, con innesti mirati e funzionali al nuovo progetto tattico targato Josè Mourinho.

Il nome caldo per il centrocampo è quello di Granit Xhaka, sul quale i giallorossi sembrano aver messo gli occhi con molta attenzione, su input proprio dello Special One, che lo ha visto all’opera negli anni in cui allenava in Premier League. Centrocampista forte fisicamente, di rottura, ma abile anche tecnicamente, lo svizzero rappresenta quel mix di qualità e di quantità che Mou ricerca nei suoi centrocampisti: Pinto starebbe accelerando i contatti con l’entourage del calciatore, e in queste ore sarebbe giunto a mettere sul piatto una prima offerta concreta.

Xhaka alla Roma, calciomercato: 18 milioni sul piatto | Le ultime

Secondo quanto riferito dal portale iberico todofichajes.net, la prima offerta della Roma per Xhaka si attesterebbe sui 18 milioni di euro, ancora piuttosto lontana dalla richiesta dell’Arsenal, che non vorrebbe privarsi del suo mediano per meno di 24 milioni: cifra che non può minimamente essere paragonata ai quasi 45 milioni di euro che i Gunners dovettero sborsare per prelevare l’elvetico dal Borussia Monchengladbach. La Roma mette la freccia per Xhaka, ma permane la distanza, che bisognerà limare, probabilmente facendo leva su bonus legati a presenze e rendimento del calciatore.