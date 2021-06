DAZN svela il costo dell’abbonamento per vedere tutta la Serie A

Importanti novità per i tifosi della Roma e di tutta i club della Serie A. Dazn svela il costo dell’abbonamento.

A partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 le avrà in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). Ma molti tifosi si domandano quanto costerà l’abbonamento per vedere tutte i match del massimo campionato italiano di calcio.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, rinnovo Mkhitaryan | Annuncio dell’ultim’ora

Ecco qui che DAZN ha svelato subito l’arcano. Come riporta il sito calcioefinanza, a partire dal primo luglio la ricca proposta (che prevede, per il calcio, anche la visione della Liga spagnola, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS e altri canali tematici) avrà un prezzo di 29,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Il Barca fiuta il colpaccio

DAZN, agevolazioni per chi è già cliente

DAZN ha inoltre un occhio di riguardo per i suoi clienti. Chi è già abbonato, infatti, pagherà 19,99 euro al mese da settembre per 12 mesi, e i due mesi di luglio e agosto saranno offerti in omaggio interamente dalla stessa DAZN.

Inoltre, come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento si desideri, senza dover pagare costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.