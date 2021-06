Calciomercato Roma, cessione in vista | Pronti 12 milioni

Calciomercato Roma, i giallorossi sperano di fare cassa con la cessione dell’attaccante. I 12 milioni sarebbero reinvestiti subito sul mercato.

La Roma, con l’apertura del mercato alle porte, dovrà cercare di focalizzare i suoi obiettivi per colmare le lacune che si sono viste nell’ultima stagione da poco conclusa. Mourinho e Pinto infatti si stanno già muovendo per individuare quei calciatori che potranno permettere alla squadra giallorossa di fare il tanto agognato salto di qualità.

Prima degli acquisti, però, toccherà pensare alle cessioni. Questo sembra il vero snodo cruciale del prossimo calciomercato della Roma. Oltre alla vendita degli esuberi, bisognerà anche valutare attentamente che cosa fare con i giocatori che rientrano dai vari prestiti.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, nome nuovo a centrocampo | Pronti 15 milioni

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, svolta Fonseca | Occasione dall’Inghilterra

Calciomercato Roma, il Lipsia vuole riscattare Kluivert

A proposito di calciatori rientranti dai prestiti, e ai margini del progetto giallorosso, c’è da registrare un’offerta del Lipsia alla Roma per l’acquisto di Justin Kluivert. Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, infatti, la società tedesca sembrerebbe intenzionata ad offrire alla Roma 12 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell’esterno olandese.

Il Lipsia inoltre offrirebbe al giocatore un contratto di 4 anni. Kluivert, che quest’anno ha giocato proprio nel club tedesco in prestito, sarebbe felice di rimanere nella squadra vice-campione di Germania.

La Roma vuole vendere il calciatore olandese, ma allo stesso tempo vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Da non sottovalutare che, nel caso non si riuscisse a trovare un accordo con il Lipsia in tempi relativamente brevi, l’ultima parola spetterebbe a Mourinho, che avrebbe il tempo di valutarlo a Trigoria, decidendo se possa fare al caso o meno della sua nuova Roma.