La Roma è a caccia di un portiere. C’è una clamorosa indiscrezione riguardante il possibile approdo in giallorosso.

Il grande primo obiettivo concreto della Roma è il portiere, visto che dopo l’addio di Antonio Mirante e Simone Farelli, ai quali è scaduto il contratto che non è stato rinnovato, in rosa rimangono Pau Lopez, Daniel Fuzato e il rientrante dal prestito Robin Olsen. Per il primo le condizioni le scopriremo tra qualche settimane, alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio alla spalla, il secondo al momento è l’unica certezza dei pali giallorossi. Il brasiliano, infatti, dovrebbe rimanere tra i pali a fare comunque il secondo. Per l’estremo difensore svedese, invece, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma l’addio di Carlo Ancelotti dall’Everton potrebbe vorrebbe dire niente conferma con i Toffees per il portiere.

Calciomercato Roma, occasione Donnarumma

La clamorosa indiscrezione arriva dal giornalista Duncan Castles, il quale sul proprio profilo Twitter ha rivelato come per Gianluigi Donnarumma si sia trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain a partire dalla prossima stagione. Il portiere classe ’99 è svincolato, dopo che non ha raggiunto l’accordo di rinnovo con il Milan. Per lui è concreta l’ipotesi Roma, ma secondo quanto riportato dal giornalista in questione, il PSG gli avrebbe concesso di restare in Italia nel primo anno di contratto con i transalpini. Una vera e propria occasione soprattutto per il club capitolino, a caccia del portiere. Nella lista rimangono gli obiettivi Szczesny, Cragno, Gollini e Musso.