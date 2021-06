Calciomercato Roma, giallorosso vola in Turchia | Cifre e dettagli

Possibili nuovi sviluppi importanti per il futuro del calciomercato della Roma. L’attaccante è volato in Turchia.

In attesa di capire quando ci sarà e con che modalità la presentazione del nuovo allenatore della Roma José Mourinho, i giallorossi pensano alle prime mosse di mercato. L’obiettivo principale in questo momento è il portiere, dopo che Pau Lopez non farà comunque parte dell’inizio del raduno estivo, a causa dell’infortunio alla spalla. Poi rimangono molto concrete le piste di centrocampo che portano a Koopmeiners e a Granit Xhaka. Per quanto riguarda il reparto offensivo, dopo il rinnovo ufficiale di Henrikh Mkhitaryan, rimane da capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, sul quale c’è un aggiornamento.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ha detto sì a Spalletti | Prezzo fissato

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, acquisti top: la conferma dei bookmaker

Calciomercato Roma, contratto Dzeko Fenerbahce

Il centravanti bosniaco, secondo quanto riportato dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, è andato in vacanza nei giorni scorsi in Turchia, precisamente all’hotel D Maris Bay, per trascorrere una vacanza con sua moglie Amra Silajdžić. Su di lui c’è il forte interesse del Fenerbahce, che gli avrebbe offerto un contratto importante da due o tre anni, a ben 4,5 milioni di euro netti a stagione, poco meno rispetto a quanto prende attualmente nella Roma (7,5 milioni di euro netti per un’altra stagione). Adesso starà al giocatore decidere cosa fare del suo futuro, magari parlando con José Mourinho prima di prendere scelte affrettate.