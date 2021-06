Offerto a tutte le top squadre italiane. Clamorosa ipotesi di ritorno per l’ex giallorosso che potrebbe fare molto comodo.

Il calciomercato giallorosso non è ancora ufficialmente iniziato, ma gli obiettivi e la lista del gm Tiago Pinto e del tecnico José Mourinho è abbastanza delineata. Chiari i profili da cercare sul mercato per rinforzare la rosa e provare a riportare la Roma tra le grandi d’Europa, con l’obiettivo principale di tornare tra le prime quattro e quindi di conseguenza tornare a disputare la fase a gironi della Champions League. Per farlo però la società giallorossa dovrà rinforzare la rosa che dall’altra parte dovrà essere anche ridotta per i tanti esuberi presenti ancora. Per quanto riguarda il modulo giallorosso, con Mourinho rispetto a quanto fatto con Fonseca, si tornerà alla difesa a 4.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, bomba Donnarumma | C’è l’accordo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, giallorosso vola in Turchia | Cifre e dettagli

Calciomercato Roma, altra ipotesi di ritorno

I terzini titolari la Roma li ha già in casa, a destra Rick Karsdorp, mentre a sinistra Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo però si trova meglio nei 5 di centrocampo, in grado di attaccare sempre il suo avversario, e la stagione appena conclusa lo dimostra, dove oltre a due gol realizzati, ha fornito anche 8 assist. Proprio per questo la Roma potrebbe cercare comunque anche un altro esterno sinistro. Riccardo Calafiori ha avuto poca continuità in questa stagione anche per via dei problemi fisici, ma la novità, secondo quanto riportato da ‘laroma24.it’, riguarda il possibile clamoroso ritorno nella capitale di Emerson Palmieri. Il brasiliano classe ’94 lasciò la Roma nel gennaio del 2018 per approdare al Chelsea. Secondo il noto sito in questione, tramite l’intermediario Leonardo Cornacini, il brasiliano naturalizzato italiano è stato offerto a più squadre in Italia. Tra cui la Roma, oltre a Juventus, Inter, Napoli e Milan.