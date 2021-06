Calciomercato Roma, nome nuovo a centrocampo | Pronti 15 milioni

Calciomercato Roma, nome nuove per il centrocampo, è della scuderia di Mendes. Pinto pronto all’offerta da 15 milioni di euro

Sarebbe la pista più calda al momento, spiega il Corriere dello Sport. Oltre a quelle di Xhaka e Koopmeiners. Ma la Roma avrebbe trovato l’elemento per il centrocampo da regalare a Mourinho, e che fa parte della scuderia dello stesso procuratore dello Special One: Jorge Mendes. Un aiuto importante che, alla fine, potrebbe anche rivelarsi decisivo.

I tifosi della Juventus lo conoscono bene, perché Sergio Oliveira, è stato quello che con il suo calcio di punizione nei supplementari ha eliminato i bianconeri dalla passata Champions League. Oltre ad aver anche segnato il calcio di rigore all’alba della sfida allo Stadium. Ha chiuso la stagione con 20 gol. E, su di lui, si è mossa anche la Fiorentina, che però sembra indietro al momento nella trattativa. Le parti avrebbero già avuto i primi colloqui. Si tratta di un nome nuovo secondo il Corriere dello Sport, anche se su Asromalive avevamo già fatto presente dell’interessamento della Roma riportato dai media spagnoli.

Calciomercato Roma, pronta l’offerta da 15 milioni

Il Porto, proprietario del cartellino, chiede 20 milioni di euro e sembrerebbe al momento non voglia sentire ragioni di abbassare le proprie pretese. La Roma quella cifra non la vorrebbe spendere, e spera di chiudere a 15. Senza nessuna contropartita tecnica in questo caso. Solamente cash per arrivare al centrocampista che non preclude l’arrivo di Xhaka: lo svizzero rimane un obiettivo acclarato. E poi, serve, perché potrebbe esserci delle partenze lì in mezzo al campo dove qualcuno, da intoccabile, è diventato cedibile.

Si spera di chiudere in fretta. Anche perché Mourinho vorrebbe avere tutta la rosa a disposizione i primi di luglio, quando dovrebbe iniziare la preparazione che con ogni probabilità verrà ancora una volta svolta a Trigoria. Sergio Oliveira quindi è un obiettivo importante. Che potrebbe proprio fare a casa dei giallorossi.