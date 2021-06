Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto: da intoccabili a sacrificabili

By

Calciomercato Roma, Mourinho ormai ha deciso su chi puntare per la prossima stagione. E da intoccabili adesso potrebbero partire

Un mercato in continua evoluzione. Con nomi nuovi che trapelano ogni giorno. La cosa certa al momento è che la Roma continua a lavorare, con Mourinho che dopo aver visionato bene tutti i calciatori che attualmente compongono la rosa giallorossa, ha iniziato a pendere le sue decisioni. Il video in cui guardava il lavoro di Calafiori ha fatto immediatamente il giro del web. E non è difficile immaginare che lo stesso abbia fatto con tutti.

Ecco perché lo Special One sembra ormai aver deciso. Soprattutto su due elementi che fino a poche settimane fa, vuoi per la giovane età e vuoi anche perché non sono stati sicuramente quelli che hanno fatto peggio nella passata stagione, sono passati da intoccabili a cedibili. E potrebbero garantire un buon gruzzolo da investire sul mercato.

Calciomercato Roma, Ibanez e Villar possono partire

Poco da dire: Ibanez e Villar, davanti ad una buona offerta, potrebbero partire. Dietro la Roma con Mancini, Smalling e Kumbulla ha tre centrali di affidamento. In mezzo al campo ci sono Veretout e Darboe, oltre al fatto che è in quella zona di campo che si interverrà maggiormente per il prossimo campionato. Xhaka e infine Sergio Oliveira sono obiettivi concreti. E le trattative si possono tranquillamente chiudere.

Passa veloce il tempo, soprattutto quando si cambia allenatore. Che con le sue idee è pronto a rivoluzionare un gruppo. Se con Fonseca (e forse con chiunque altro) il difensore e il centrocampista sembravano sicuri non solo della riconferma ma anche del posto, non è così certo con lo Special One.