Calciomercato Roma, blitz dalla Francia | Decide Mourinho

Calciomercato Roma, annuncio dalla Francia: cessione in arrivo per i giallorossi? Tutti i dettagli della possibile trattativa

Calciomercato Roma Kluivert | Il calciomercato della Roma sarà orientato da una parte ad accontentare le richieste di Josè Mourinho, che ha chiesto dei rinforzi per la sua nuova creatura, ma dall’altra si cercherà di capitalizzare al massimo dalla cessione degli esuberi che non sono considerati funzionali al progetto tecnico tattico dello Special One.

Tra questi, impossibile non citare Justin Kluivert, cavallo di ritorno dal Lipsia, dove ha giocato l’ultima stagione in prestito. E proprio i tedeschi avrebbero allacciato già da tempo i contatti con Pinto per discutere di un eventuale riscatto: tuttavia, è da segnalare un inserimento improvviso del Marsiglia.

Calciomercato Roma, addio Kluivert | Il Marsiglia fiuta l’affare

Secondo quanto rivelato dall‘Equipe, infatti, il Marsiglia avrebbe messo nel mirino Kluivert, considerato il tassello ideale da inserire nel proprio scacchiere tattico: al momento sarebbe stato espresso soltanto un interessamento, che non si è concretizzato in un’offerta ufficiale. Kluivert, però, rientra nella lista dei possibili acquisti del club francese: a decidere le sorti dell’esterno sarà Mourinho, che molto probabilmente vorrà prima vedere all’opera l’olandese prima di avallarne la cessione. Il Marsiglia si inserisce per Kluivert, dunque: testa a testa con il Lipsia?