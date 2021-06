Calciomercato Roma, effetto domino | Occasione tra i pali

Calciomercato Roma, potrebbe esserci un clamoroso ritorno all’orizzonte visto quello che potrebbe succedere nelle altre società

La Roma è pronta a lanciarsi qualora si presentasse davvero l’occasione. Ma le notizie che arrivano fanno presupporre che sia proprio così. E allora, per il portiere, spunta un nome “nuovo”. Uno di quelli che danno sicurezza. Ed è quello che cerca Mourinho, senza dubbio, che per questo avrebbe in mente di portare nella Capitale Rui Patricio, estremo difensore dei Wolves.

Ma non è il solo. Perché Tiago Pinto monitora con attenzione Areola che al Psg sembra chiudo da Navas, ma anche Gollini, in uscita dall’Atalanta. Ed è sempre in Italia che si potrebbe davvero presentare l’occasione importante. Anche perché, la Juventus, sembrerebbe in procinto per chiudere la trattativa con Donnarumma, che si è liberato dal Milan, e che potrebbe davvero finire a Torino.

Calciomercato Roma, si apre la pista Szczesny

E allora è evidente che il polacco Szczesny avrebbe la porta sbarrata. Con la Juventus che in ogni caso è intenzionata a cederlo. Su di lui ci sarebbe qualche club inglese, ma nelle ultime ore, secondo il giornalista Schira, i giallorossi ci starebbero pensando. Il portiere garantisce tutto quello che serve. E darebbe un enorme sicurezza al pacchetto arretrato, cosa fondamentale per riuscire a stare sereni e non commettere errori madornali, cosa successa molto spesso nella stagione appena andata in archivio.

Sarebbe un clamoroso ritorno. Importante, senza dubbio. E Mourinho avrebbe già dato il suo via libera. Si attende solamente l’ufficialità di Donnarumma per poi cercare d’imbastire l’operazione. E Szczesny tornerebbe volentieri nella Capitale.