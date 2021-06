Calciomercato Roma, ha detto sì a Spalletti | Prezzo fissato

By

Calciomercato Roma, il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti è pronto a pescare dalla rosa attualmente a disposizione di José Mourinho.

L’arrivo di José Mourinho ha reso la Roma una destinazione ancora più gradita per molti calciatori. Non sembra però essere il caso degli esuberi che reduci da esperienze in prestito potrebbero cambiare di nuovo aria, stavolta a titolo definitivo.

Ad esempio Justin Kluivert ha detto a chiare lettere di volere continuare nel Lipsia. E visto che anche Mourinho – nonostante le parole di stima del passato nei suoi confronti – non ha fatto nessun passo in avanti per riportarlo a Roma, molto probabilmente l’olandese verrà accontentato. Il Lipsia pare orientato a offrire 12 milioni di euro, e la trattativa va avanti.

C’è poi Cengiz Under, che al Leicester ha giocato poco non riuscendosi ad ambientare nel campionato di Premier League. L’attaccante esterno turco, ancora giovanissimo, nonostante le recenti stagioni deludenti penalizzate anche da continui problemi fisici, ha ancora molto mercato. E la Roma dovrebbe provare a piazzare anche lui al migliore offerente, a meno che Mourinho nel summit previsto nel weekend con la proprietà non decida di tenerlo.

Calciomercato Roma, idea Florenzi per il Napoli

C’è poi Alessandro Florenzi, che rientrerà dal prestito al PSG, intenzionato a ingaggiare Hakimi dall’Inter. L’ex capitano della Roma non dovrebbe restare in giallorosso, anche perché rappresenterebbe una plusvalenza importante. In caso di cessione inoltre la società si libererebbe di un ingaggio molto pesante.

Ebbene secondo quanto riportato oggi dall’edizione cartacea de “Il Mattino”, il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti sarebbe ben felice di riavere a sua disposizione Florenzi, già guidato ai tempi della Roma. Florenzi avrebbe dato già la sua disponibilità di massima per andare al Napoli e ritrovare il suo vecchio allenatore.

La trattativa potrebbe presto decollare, sempre se il presidente Aurelio De Laurentiis sarà disponibile ad accontentare quelle che sono le richieste della Roma. Per prendere Florenzi servono 9 milioni di euro.