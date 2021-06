Calciomercato Roma, colpo dallo United | Aumenta la concorrenza

Calciomercato Roma, jolly dallo United: la concorrenza è folta per il centrocampista. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna

Calciomercato Roma Van De Beek | Un acquisto per reparto: questa sarebbe stata la richiesta di Josè Mourinho ai vertici dirigenziali giallorossi, impegnati ad allestire una rosa che possa dire la sua su tutti i fronti. E tanti sono i nomi che nelle ultime ore sono stati accostati ai capitolini, soprattutto a centrocampo, dove le mire di Pinto sembrano essersi indirizzate verso Xhaka. Tuttavia, quello del mediano dell’Arsenal non è il solo nome entrato “in orbita “Roma.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, bomba Donnarumma | C’è l’accordo

Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, e più nello specifico da fichajes.net, Mourinho avrebbe dato un input importante alla dirigenza anche sul fronte Van De Beek, in uscita dal Manchester United. L’olandese non è riuscito a ritagliarsi i propri spazi con i Red Devils, e sarebbe al passo d’addio: la sua qualità, e l’abilità negli inserimenti non avrebbero lasciato indifferente lo Special One, anche se la trattativa per l’olandese non è affatto facile. Sul trequartista, infatti, si sarebbero addensate le mire non solo dell’Ajax, per quello che si configurerebbe come un clamoroso ritorno, ma anche dell’Everton, con i Toffees che però devono prima decidere il nuovo allenatore.