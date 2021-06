Calciomercato Roma, Conte va al Tottenham | Subito uno sgarbo a Mou

Calciomercato Roma, assalto Conte per l’attaccante che piace tanto a Mourinho: si accende il duello tra i due ex rivali

Calciomercato Roma Belotti Mourinho Conte | Il suo addio all’Inter ha fatto molto discutere: stiamo parlando, ovviamente, di Antonio Conte, che ha deciso di separarsi consensualmente dai nerazzurri, molto probabilmente per “sposare” un’altra casa. Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge la pista Tottenham per l’ex tecnico della Juventus, anche perché gli Spurs, che si erano fiondati su Pochettino, si sono visti sbattere in faccia la porta dal Psg, deciso a non rinunciare al proprio allenatore.

Dunque, Conte sempre più vicino al Tottenham, con gli Spurs che avrebbero allacciato anche i contatti con Fabio Paratici, per comporre quella diade che tanto bene ha fatto negli anni di permanenza alla Juventus. L’ex tecnico dell’Inter avrebbe individuato, dal canto suo, i possibili rinforzi in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, gli inglesi stanno sondando con molta attenzione Andrea Belotti, sul quale da tempo era forte l’interesse della Roma.

Calciomercato Roma, Belotti da Conte | Mourinho beffato?

Interessamento che ha portato i giallorossi a formalizzare un’offerta da 15 milioni di euro, giudicata troppo bassa dal patron dei granata Urbano Cairo, che ne chiede almeno 25. Le trattative per il rinnovo contrattuale del “Gallo” sono in alto mare, sicché Pinto spera di riuscire a strappare un prezzo ridotto: l’inserimento del Tottenham, però, rischia di complicare i piani, e di far saltare una trattativa che in termini di benefit coast potrebbe rivelarsi un ottimi investimento.