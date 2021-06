Calciomercato Roma, il bomber ha deciso | Firma a un passo

Calciomercato Roma, svolta per il futuro dell’attaccante: la firma è sempre più vicina. L’accordo è stato trovato

Calciomercato Roma | Il reparto offensivo sarà uno dei reparti “toccati” dall’arrivo di Josè Mourinho. Se per Mayoral sembra quasi scontata la riconferma, diverso è il discorso per quanto riguarda Edin Dzeko, con il bosniaco atteso dal faccia a faccia con lo Special One nelle prossime settimane. Un summit dal quale potranno emergere notizie importanti sull’eventuale addio dell’ex City, anche se al momento non può essere escluso nessun tipo di scenario.

Nel caso in cui il “cigno di Sarajevo” dovesse effettivamente entrare nell’ordine di idee di lasciare la compagine giallorossa, a quel punto Tiago Pinto sarebbe in un certo senso costretto a rompere gli indugi e a scandagliare il mercato alla ricerca di un degno sostituto dell’ex capitano della Roma. Sostituto che, a quanto pare, non sarà Memphis Depay.

Calciomercato Roma, Depay vicino alla firma con il Barca | I dettagli

Calciomercato Depay Roma | Come rivelato da calciomercato.it, Depay è molto vicino alla firma con il Barcellona, che dopo il colpo con Aguero, è vicino ad un altro affare low cost. Nelle ultime settimane l’olandese aveva glissato sull’argomento, dichiarando di non conoscere ancora il suo futuro: l’ex capitano del Lione, sondato dalla Roma, aveva in realtà già raggiunto un accordo di massima con il Barca, e l’intesa sembra dietro l’angolo. Anche la Juventus aveva mostrato un timido interesse per il bomber, ma ormai “alea iacta est”: si attende soltanto l’annuncio.