Calciomercato Roma, affare in discesa | L’indizio social

Calciomercato Roma, i giallorossi si muovono per rafforzare la squadra. Intanto fa rumore un indizio social su un possibile acquisto.

La Roma si sta muovendo con sempre più veemenza sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono regalare al più presto dei colpi importanti per Mourinho. Lo Special One dal canto suo ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione.

Ci saranno pochi acquisti in questa sessione del calciomercato, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese. Uno dei reparti a cui verrà messa mano sarà sicuramente il centrocampo.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, sul piatto 20 milioni | Trattativa ben avviata

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, il bomber ha deciso | Firma a un passo

Calciomercato Roma, indizio social su Koopmeiners

Proprio in merito al centrocampo, in questi giorni c’è stato un simpatico siparietto tra il centrocampista dell’AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners, e il difensore Hatzidiakos, suo compagno di squadra.

Il primo, nelle ultime settimane in orbita Roma, aveva fatto un post su Instagram con la citazione “Let’s go!“, riferendosi all’inizio dell’avventura ai prossimi Europei.

Fino a qui tutto normale, se non fosse che il suo compagno di squadra gli abbia commentato il post con la citazione “Bello” seguito da un gesto tipicamente italiano.

Come sappiamo bene, questo può voler dir tutto e niente, però allo stesso tempo dà un segnale di come la trattativa per portare nella Capitale Koopmeiners sia a buon punto, come confermato dallo stesso centrocampista qualche settimana fa.

Uno scambio di battute sui social che non ufficializzano nulla, ma che senza dubbio accendono le fantasie e le speranze dei tifosi. Questi ultimi ansiosi dei primi botti di mercato dell’era Mourinho.