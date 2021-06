Calciomercato Roma, futuro ancora in bilico | Juventus e Inter pronte al colpo

Calciomercato Roma, il futuro è ancora in bilico. Juventus e Inter ancora non hanno abbandonato l’idea del colpo.

Tempi di manovre di mercato in casa Roma. Tempi di annunci (Mkhitaryan rimarrà come detto in giallorosso) e soprattutto di capire chi, dal vecchio gruppo, farà parte della prima squadra targata Mourinho. A proposito del portoghese: i Friedkin stanno cercando una location suggestiva per presentare lo Special One. Che dovrebbe atterrare nella Capitale a metà giugno. Sarà un grande evento.

Tiago Pinto, però, si muove sul mercato. E la fa con il lavoro costante, quotidiano, per mettere a puntino la rosa per la prossima stagione. Quella che deve tornare a far sognare i tifosi in poche parole, dopo un campionato deludente e dopo la mazzata nella semifinale di Europa League contro il Manchester. Qualcuno ancora è in bilico e, come spiega Il Tempo, anche Dzeko è tra questi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’Inter si tira fuori | Occasione dall’Inghilterra

LEGGI ANCHE: ASRL | Calciomercato Roma, sondaggi per Gabriel Jesus: cifre e dettagli

Calciomercato Roma, Dzeko ancora in bilico

All’attaccante è stato detto che Mourinho punterebbe su di lui. Un modo per tranquillizzarlo sul futuro. Ma non è detto che da qui, alla fine del mercato, non arrivi qualcuno pronto a strapparlo alla Roma. Anche perché, Edin, è legato ancora da un altro anno di contratto ai colori giallorossi. Ma ovviamente non si muoverà se non gli verrà garantito almeno lo stesso stipendio che percepisce nella Capitale: 7,5 milioni di euro. Non pochi.

Su di lui ci sono sempre gli occhi di Juventus e Inter, che in attacco potrebbero fare dei movimenti. I bianconeri cercheranno di piazzare Ronaldo, mentre l’Inter potrebbe decidere di sacrificare Lautaro Martinez. E Dzeko è sicuramente un elemento che piace. Cercato già. E che soprattutto nell’estate del 2020 sembrava davvero a un passo dal trasferirsi alla corte di Pirlo.