Calciomercato Roma, l’Inter si tira fuori | Occasione dall’Inghilterra

Calciomercato Roma, l’Inter si tira fuori dalla trattativa. E i giallorossi potrebbero approfittarne. Gli ultimi aggiornamenti

Il cambio in panchina porterà anche ad una rivoluzione tattica. Perché la Roma, che nella passata stagione con Fonseca ha utilizzato sempre la difesa a 3, con Mourinho utilizzerà i quattro dietro nel probabile 4-2-3-1 che ha sempre caratterizzato la carriera dello Special One. Ed è per questo che Tiago Pinto è alla ricerca, dopo la partenza di Bruno Peres e quelle probabili di Santon e di Reynolds (che dovrebbe andare in prestito) di un elemento che possa essere lanciato nella mischia senza problemi.

E, il general manager portoghese, avrebbe puntato Emerson Palmieri. L’esterno, che tra poco inizierà l’avventura all’Europeo con Mancini, è in uscita dal Chelsea. Il club inglese inoltre come riportato da Sky Sport, avrebbe fissato il prezzo per il suo cartellino: 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, l’Inter si tira indietro

A queste cifre, l’Inter, che insieme alla Juventus sarebbe interessata a riportare in Italia l’esterno, si tirerebbe indietro, riporta sempre Sky. Un’occasione quindi per la Roma, che avrebbe una concorrente in meno nella corsa al calciatore. Emerson ha già vestito la maglia giallorossa. E, così come Szczesny, potrebbe veramente tornare nella Capitale.

La trattativa c’è. E potrebbe anche portare a dei risultati. Certo, la società bianconera sembrerebbe in vantaggio perché si è mossa con largo anticipo. Ma non è del tutto detto. Perché Emerson a Roma si è trovato bene. E sicuramente non sarebbe infelice di poter giocare agli ordini di Mourinho.