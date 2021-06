Calciomercato Roma, via alle cessioni | Milan in pressing su un attaccante

Calciomercato Roma, la società giallorossa, prima di pensare agli acquisti, dovrà monetizzare il più possibile dalle cessioni.

I Friedkin vogliono regalare al più presto dei colpi importanti al nuovo allenatore della Roma, José Mourinho, e ai propri tifosi. Prima di passare agli acquisti, però, toccherà monetizzare il più possibile con le cessioni.

Pinto lo sa bene e per questo è già all’opera per piazzare più calciatori possibili in poco tempo. Oltre ai tanto famosi esuberi, ci sono anche calciatori che ritornano dai vari prestiti in giro per l’Europa, ma che molto probabilmente non faranno più parte del progetto giallorosso.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, sul piatto 20 milioni | Trattativa ben avviata

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, il bomber ha deciso | Firma a un passo

Calciomercato Roma, il Milan su Under

Come riporta il quotidiano online Fiorentina News, c’è un interessamento del Milan per più calciatori di squadre che militano in Serie A e che hanno tutti lo stesso procuratore. Nella giornata odierna, infatti, c’è stato un incontro a Casa Milan tra la società rossonera e l’agente Fali Ramadani.

Al tavolo delle trattative per la squadra milanese, oltre ai difensori Maksimovic (Napoli) e Milenkovic (Fiorentina), ci sarebbe anche l’attaccante della Roma Cengiz Under.

L’esterno turco è di ritorno dal prestito al Leicester. La squadra inglese infatti non lo riscatterà, visto anche lo scarso impiego del giocatore durante tutto l’arco della stagione. José Mourinho naturalmente farà la sua personale valutazione sul calciatore, ma una sua conferma nella Capitale è veramente poco probabile.

L’ex Istanbul Başakşehir aveva inziato molto bene la sua avventura alla Roma nel 2017, salvo poi perdersi negli anni successivi. Ora il calciatore turco è alla ricerca di riscatto, e una piazza come quella del Milan potrebbe fargli solo che bene, oltre a ritrovare anche la Champions League.

Vedremo più avanti se la trattativa tra le tre parti (Roma-Milan-Under) andrà a buon fine, per la contentezza anche di Tiago Pinto.