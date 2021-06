Calciomercato Roma, affare dalla Spagna | Mou lo chiede ad Ancelotti

Calciomercato Roma, Mourinho potrebbe chiedere il giocatore del Real Madrid direttamente a Carlo Ancelotti.

La Roma vuole sbrigarsi in ottica mercato per dare il prima possibile la rosa al completo a José Mourinho in vista della prossima stagione (primo impegno ufficiale per i giallorossi il 19 agosto nell’andata del playoff della nuova Conference League).

Pinto sa che uno dei reparti dove intervenire al più presto è la porta. Lo Special One ha richiesto un estremo difensore affidabile, e i tifosi si augurano che faccia dimenticare al più presto gli ultimi portieri che hanno vestito la maglia giallorossa e che non hanno lasciato sicuramente un bel ricordo.

Calciomercato Roma, possibile affare Lunin

Come riporta Don Balon, la Roma potrebbe essere interessata al giovane portiere del Real Madrid, Andrij Lunin. L’estremo difensore ucraino, 22 anni, ha sicuramente dalla sua un futuro importante, ma è preoccupato per il poco spazio riservatogli in quest’ultima stagione.

Zidane infatti lo ha considerato molto poco, facendo giocare quasi sempre Thibaut Courtois. Il portiere belga, data la sua bravura ed esperienza, è un punto fermo del Real Madrid e, anche con l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei blancos, la musica non dovrebbe cambiare.

Il vincitore del Mondiale Under 20 nel 2019 è stata una scommessa di Florentino Perez, che per ora di certo non può essere considerata come vinta. Ora la situazione è molto semplice. Se il ragazzo vorrà giocare con continuità, per far vedere il suo reale valore, dovrà andare da qualche altra parte, lasciando la capitale spagnola.

La Roma, che è proprio alla ricerca di un portiere, potrebbe farsi sotto con il Real Madrid, fiutando l’affare. Mourinho potrebbe infatti far valere i buoni rapporti con Ancelotti e, per una cifra vicino agli 8 milioni di euro, il portiere ucraino potrebbe fare le valigie in direzione Roma e vestire giallorosso nella prossima stagione.