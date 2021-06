Calciomercato Roma, sul piatto 20 milioni | Trattativa ben avviata

Calciomercato Roma, l’annuncio social non lascia dubbi: l’affare da 20 milioni è sempre più vicino. Gli aggiornamenti

“Aumentano le probabilità che Sergio Oliveira vesta la maglia viola nella prossima stagione. La #Fiorentina ha accettato di alzare l’offerta fino a 20 milioni di euro per il suo acquisto. Trattativa in corso”. Questo l’aggiornamento del quotidiano di Oporto. https://t.co/hPUi2TnY6q — Pietro Lazzerini (@PietroLazze) June 3, 2021

Calciomercato Roma Oliveira Fiorentina | Nelle ultime ore il nome di Sergio Oliviera è accostato con una certa insistenza alla Fiorentina. In effetti, su input di Gennaro Gattuso, i Viola stanno trattando con il Porto per l’acquisto del centrocampista portoghese, che piaceva anche alla Roma di Josè Mourinho.

Il “giustiziere” della Juventus, reduce da una stagione importante sia in campo nazionale che in campo internazionale, nella quale ha messo a referto ben 19 goals, è pronto a lasciare il Portogallo, per immergersi in un campionato più probante.

Sergio Oliveira alla Fiorentina, calciomercato Roma | Trattativa ben avviata

I Viola, partiti da un’offerta base di 15 milioni di euro, nelle ultime ore l’avrebbero ritoccato verso l’alto, arrivando a lambire il muro dei 20 milioni; sensibilmente più vicina alla richiesta iniziale dei lusitani (25 mln). Nelle ultime ore sono attesi ulteriori contatti, per cercare di trovare la quadra giusta: la trattativa è ben avviata, bisogna limare gli ultimi dettagli, il che non è mai scontato. Quello che è certo è che trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione: i gigliati hanno messo la freccia per Oliveira, e ora come ora non temono “sorpassi” all’ultima curva.