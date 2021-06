Calciomercato Roma, non solo Rui Patricio | Proposta dalla Germania

Calciomercato Roma, svolta tra i pali. Rui Patricio sempre nel mirino, ma è stato proposto anche un portiere dalla Bundesliga

Calciomercato Roma Rui Patricio Burki | Con il futuro di Pau Lopez sempre più nebuloso, con l’annuncio dell’addio di Mirante, in casa Roma è caccia aperta all’estremo difensore. Tante sono le idee paventate dai vertici dirigenziali giallorossi: quella più calda, e quella che maggiormente stuzzica Mourinho, è quella che porta dritta a Rui Patricio.

Al netto delle voci che si sono rincorse oggi concernenti un possibile inserimento della Roma per Donnarumma o per Szczesny, l’estremo difensore del Wolverhampton è il nome più gettonato: richiesta esplicita dello Special One, con 7-8 milioni di euro lo si porta a casa. Chiaramente, fino a quando non si arriverà alla chiusura definitiva con i Wolves, i giallorossi saranno liberi di sondare altri profili: in questa direzione è da ascrivere l’indiscrezione rilanciata da calciomercatoweb.it, secondo la quale ai capitolini sarebbe stato offerto Roman Burki, portiere che milita nel Borussia Dortmund, il cui contratto, in scadenza nel 2023, non è stato ancora rinnovato.

Al momento Burki non sembra essere una prima scelta, e non si è andato oltre qualche sondaggio con gli intermediari che l’hanno proposto, ma un’opzione da tenere in caldo qualora dovessero saltare le altre trattative: seguiranno aggiornamenti.