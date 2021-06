Calciomercato Roma, arriva l’annuncio | Salta una cessione

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio da parte del presidente. Salta una possibile cessione dei giallorossi

È sicuramente un elemento che lascerà. Questo è assodato da molto tempo. Ma bisogna capire dove andrà. E, nelle ultime settimane, sembrava cosa fatta (o quasi) un suo passaggio al San Paolo, in Brasile. Però sono arrivate nella tarda serata di ieri le parole del presidente del club brasiliano che, praticamente, hanno chiuso tutte le possibili idee.

“Lascia perdere, non c’è niente” ha detto Julio Cesares, patron del San Paolo rispondendo a Blog. Quindi non ha nemmeno lasciato intendere che ci possa essere qualcosa per il futuro. La pista Pastore è praticamente chiusa. E il Flaco, legato alla Roma da un contratto fino al 2023, al momento non avrebbe altre offerte.

Calciomercato Roma, c’è il problema Pastore

Potrebbe esserci un problema Pastore quindi. Che oltre ad avere come detto altri due anni di contratto con la società giallorossa, guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che ii brasiliani non possono permettersi ed è probabilmente per questo motivo che non hanno nemmeno accennato una possibile operazione. Sarà difficile piazzare un giocatore che, nella passata stagione, per via dell’infortunio che nello scorso autunno lo ha costretto ad un’operazione all’anca, ha giocato solamente 5 partite in campionato.

Sicuramente, però, il 31enne non rientra nei piani di Mourinho. Che in quella zona di campo, con il rientro anche di Zaniolo che inizierà la preparazione con la squadra, ha quasi l’imbarazzo della scelta. E per Tiago Pinto riuscire a mettere a segno i colpi in uscita diventa quasi un banco di prova molto più arduo di quello di portare gente nuova a Trigoria.