Calciomercato Roma, riecco Di Francesco | Affari in vista col Verona

Calciomercato Roma, Di Francesco, dopo la disastrosa esperienza di Cagliari, è pronto a prendersi la panchina del Verona: ecco gli affari possibili.

Eusebio Di Francesco è pronto a tornare in panchina. Dopo l’esperienza di Cagliari, non certo da ricordare, l’ex tecnico della Roma è a un passo dall’Hellas Verona, che ha salutato Juric (passato al Torino) e che ha deciso di affidarsi all’uomo che ha conquistato, con i colori giallorossi, la semifinale di Champions League. Senza dubbio il punto più alto della sua carriera.

E ci potrebbero essere degli affari in vista. Soprattutto due elementi che con Di Francesco hanno trovato spazio. E si sono sentiti considerati. Due pedine in uscita dalla Roma che potrebbero trovare spazio in Veneto. Parliamo di Fazio e Antonucci. Che Setti, il presidente dell’Hellas, potrebbe tenere in considerazione.

Calciomercato Roma, Fazio e Antonucci possibili obiettivi del Verona

Il difensore argentino, 34 anni, ha ancora un altro anno di contratto con la Roma. Ma senza dubbio Tiago Pinto cercherà di disfarsi del calciatore che nella stagione appena passata, tra campionato ed Europa League, ha collezionato 11 presenze mettendo a segno una rete. Potrebbe essere sicuramente un ottimo innesto per una squadra come l’Hellas. Ovviamente tanta esperienza al servizio di Di Francesco.

Un tentativo potrebbe essere fatto anche per Mirko Antonucci, 22 anni, quest’anno in prestito alla Salernitana in Serie B dove ha praticamente visto giocare i compagni che hanno conquistato la promozione nella massima serie. Antonucci, in Serie A, ha esordito proprio con Di Francesco, in una famosa gara contro la Sampdoria, dove servì l’assist per Edin Dzeko. In un periodo anche in cui l’attaccante sembrava davvero a un passo dal Chelsea. Due innesti per Di Francesco quindi, due elementi in meno nella rosa giallorossa. Che deve essere per forza sfoltita.