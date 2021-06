Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A, ma si allontana sempre di più l’ipotesi Roma. Ecco le ultime sul calciomercato.

Il possibile colpo in entrata della Roma potrebbe riguarda la porta, dove dopo gli addii di Mirante e Farelli, rimangono a disposizione del tecnico José Mourinho Daniel Fuzato, Pau Lopez e il rientrante Robin Olsen. Il brasiliano rimarrà, lo spagnolo è alle prese con la riabilitazione post intervento alla spalla, mentre lo svedese sarà di ritorno nella capitale dopo l’esperienza all’Everton, che proprio oggi ha annunciato la mancata conferma del giocatore, rispedendolo alla base. Dunque Tiago Pinto continua a sondare i vari profili più interessanti per comprare il nuovo numero uno giallorosso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ufficiale lascia il club a parametro zero

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale | Niente Serie A

Calciomercato Roma, la situazione Donnarumma

Tra i più importanti c’è sicuramente Gianluigi Donnarumma, che il prossimo 1 luglio sarà ufficialmente un calciatore svincolato. In questo momento il classe ’99 è impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini per la preparazione dell’Europeo, che inizierà proprio con il debutto degli azzurri venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Tra i tanti club interessati, tre sono quelli in pole position, la Juventus, il Paris Saint-Germain e il Barcellona, ma secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, la Juventus è avvantaggiata rispetto alle altre. Inoltre, il giornalista Luca Momblano, ha affermato ai microfoni di ‘Juventibus’, anche che l’annuncio, e quindi la firma, potrebbe arrivare il giorno dopo in cui l’Italia verrà eliminata da Euro2020. A quel punto si chiuderebbero le porte per Wojciech Szczesny, che potrebbe diventare un’opzione importante per l’ipotesi di ritorno alla Roma.