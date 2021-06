Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale | Niente Serie A

L’attaccante non potrà arrivare in Italia perché ha rinnovato con il suo attuale club. Ecco la situazione sul calciomercato.

La Roma è a caccia di un attaccante, il neo tecnico giallorosso José Mourinho vorrà disputare le tre competizioni della prossima stagione con ben tre attaccanti di ruolo in rosa. In questo momento a Trigoria nei primi di luglio ci saranno sia Edin Dzeko, che Borja Mayoral. Il primo ha ancora un altro anno di contratto a 7,5 milioni di euro netti a stagione, mentre il secondo sarà ancora in prestito dal Real Madrid per un altro anno, con il diritto di riscatto in favore del club capitolino fissato a 20 milioni di euro la prossima stagione (15 era invece la cifra prefissata per questa sessione di calciomercato, qualora la Roma avesse l’intenzione di riscattarlo).

Calciomercato Roma, niente Serie A per Giroud

Intanto in chiave calciomercato giallorosso, c’è da registrare un importante rinnovo di contratto di un giocatore che in passato è stato accostato alla Roma. Si tratta di Olivier Giroud, attaccante classe ’86, per il quale il Chelsea ha esercitato l’opzione del rinnovo di un’ulteriore stagione. Il centravanti francese era entrato anche nelle mire del Milan, che sembrava davvero vicina al suo acquisto. Questo però di conseguenza porterà i rossoneri nuovamente alla ricerca di un bomber, che a questo punto potrebbe avere un obiettivo comune con la Roma, vale a dire Andrea Belotti, in scadenza nel 2022 col Torino.