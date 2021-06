Calciomercato Roma, doccia fredda | Il giocatore vuole la Champions

L’agente del calciatore ha scartato indirettamente l’ipotesi del trasferimento alla Roma. I nomi sul calciomercato sono tanti.

Il calciomercato della Roma potrebbe entrare nel vivo da un momento all’altro. Così come era stato scelto il general manager Tiago Pinto, come un fulmine a ciel sereno è stato scelto e annunciato lo stesso José Mourinho. I Friedkin non parlano molto, a dir la verità non hanno mai fatto una conferenza stampa, ma agiscono in silenzio e lo fanno con grande professionalità. Per quanto concerne il calciomercato in entrata tanti sono i nomi sulla lista dei due portoghesi che faranno il mercato e studieranno anche le uscite. A proposito di uscita, c’è stata qualche giorno fa quella di Gianluca Mancini da parte del ct Roberto Mancini, che lo ha tolto dalla lista definitiva dei partecipanti azzurri a Euro 2020.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scelto il futuro | C’è la data per l’annuncio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ufficiale lascia il club a parametro zero

Calciomercato Roma, rinnovo Mancini

Di questo ne ha parlato l’agente dell’ex difensore dell’Atalanta, Giuseppe Riso ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Gianluca ha un carattere forte, è un guerriero, è un puro e vero. È normale e giusto che sia rimasto male, non aveva voglia di stare in spiaggia ma voleva far parte del gruppo. Perché l’esclusione? Non è nel mio ruolo dire perché. Gianluca tiene alla maglia azzurra e, secondo me, è uno dei più forti difensori italiani. Poi sono scelte del ct. Se ha parlato con Mourinho? Penso che Mourinho abbia sentito un po’ tutti, poi sono cose loro”. Poi l’assistito del difensore ha parlato del possibile rinnovo: “È un argomento che dobbiamo affrontare con la Roma e lo affronteremo”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale | Niente Serie A

Calciomercato Roma, doccia fredda Gollini

Lo stesso agente ha parlato anche del futuro di altri due suoi assistiti, uno dei quali è Pierluigi Gollini, portiere che interessa alla Roma, anche se potrebbe non bastare l’interesse del club giallorosso: “Sicuramente giocherà in Champions League, nessun problema con l’allenatore. Futuro a Roma? Credo che voglia giocare in Champions League. Mi sembra anche sbagliato parlare di questo nei confronti dell’Atalanta”. Infine un altro tema dell’intervista è stato anche Bryan Cristante, il quale quest’anno ha giocato quasi sempre da difensore centrale, impiegato in quel reparto da Fonseca per emergenza: “Bryan e il mister (Mourinho, ndr) devono decidere le cose di campo. Bryan ha una testa e una personalità, è un campione. È un ragazzo con una testa diversa e lo dimostra il fatto che dopo 3 anni abbia indossato la fascia di capitano della Roma, non è banale”.