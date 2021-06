Calciomercato Roma, assist Guardiola | Mou sorpassa la Juventus

Calciomercato Roma, Pep Guardiola dopo la delusione per la finale di Champions League ha in mente dei cambiamenti per il suo Manchester City: c’è un pezzo pregiato accostato da “Marca” ai giallorossi di Mourinho.

A un mese dall’annuncio ufficiale di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma, i tifosi ancora stanno aspettando i fuochi d’artificio per quanto riguarda il calciomercato. La situazione non è però facile da gestire, per il general manager Tiago Pinto. Ci sono ancora parecchi esuberi da piazzare, e senza fare prima dei tagli non si potrà investire più di tanto sui nuovi ingaggi.

L’allenatore Mourinho ha però avuto garanzie dalla presidenza Friedkin e i calciatori giusti presto o tardi arriveranno. A proposito di “tagli”, c’è il Manchester City che si appresta a fare una mini rivoluzione dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Chelsea. L’allenatore Guardiola ha intenzione di fare dei cambi e in particolare serviranno tanti soldi per quello che è l’obiettivo primario ovvero l’attaccante del Tottenham Harry Kane.

Tra i possibili sacrificati c’è Gabriel Jesus, ma anche un altro nome accostato alla Roma nelle ultime ore dalla stampa spagnola.

Calciomercato Roma, fattore Jorge Mendes per Bernardo Silva

Secondo quanto riportato da “Marca”, infatti, ci sarebbe la possibilità Bernardo Silva per la Roma. Il portoghese occupa una porzione di campo in cui in realtà la Roma è già abbastanza coperta con il rinnovo ufficiale di Mkhitaryan e il recupero di Zaniolo. Non va però dimenticata la possibilità di arretrare Lorenzo Pellegrini a centrocampo, e così un calciatore di qualità come Bernardo Silva farebbe di sicuro comodo.

In uscita dal Manchester City, c’è l’interessamento della Juventus che però la Roma è in grado di superare grazie al richiamo del connazionale José Mourinho, una calamita per i calciatori portoghesi. Senza dimenticare il fatto ancora più importante che Bernardo Silva fa parte della scuderia del potente agente Jorge Mendes. Il procuratore cioè di Mourinho, già dichiarato alleato di Tiago Pinto e della Roma per questa sessione di calciomercato.