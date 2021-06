Calciomercato Roma, Conte brucia Mourinho | Lo porta via dall’Inter

Calciomercato Roma, Conte brucia Mourinho e lo porta via dall’Inter. Dall’Inghilterra le ultime novità sul difensore nerazzurro

Antonio Conte, ormai, è prossimo a mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al Tottenham. In Inghilterra sono certi della buona riuscita dell’operazione, tanto che i bookmaker hanno praticamente azzerato la quota del salentino sulla panchina degli Spurs. In poche parole, mancherebbe solamente l’ufficialità. Bene. Adesso, però, sembrerebbe che il salentino voglia piazzare il primo colpo della sua nuova avventura professionale guardando in Italia. E precisamente alla sua ex squadra, l’Inter.

Un elemento, che Mourinho, anche quando sedeva sulla panchina londinese, ha chiesto al suo club. E avrebbe continuato a chiedere anche a Tiago Pinto cercando di sfruttare la deficitaria situazione economica del club di Zhang che, per forza di cose, è costretto a cedere qualche big in rosa. Uno è Hakimi – direzione Psg – l’altro potrebbe essere Milan Skriniar. E i giallorossi avrebbe già tentato di sondare il terreno.

Calciomercato Roma, Conte vuole prendere Skriniar

Ma questa mattina, il sito express.co.uk, (molto aggiornato sul mercato britannico) parla di un forte interessamento di Conte per il difensore. Che lo vorrebbe a tutti i costi e avrebbe già parlato con il club. Skriniar è stato un elemento fondamentale nello scacchiere tattico del salentino che ha conquistato lo scudetto basandosi, soprattutto, sulla solidità difensiva. Il trio composto insieme a De Vrij e Bastoni è stato determinante in molte occasioni.

La Roma quindi sembrerebbe essere un passo indietro nella corsa al difensore. Anche se, c’è da dire chiaramente, forse in questo momento non serve tanto un centrale alla società giallorossa (coperta nel ruolo), ma un esterno. Certo, l’interesse di Mourinho è evidente e anche le parole di Zaniolo, qualche tempo fa, hanno capire che Skrianiar è uno dei centrali più forti in circolazione. Il fantasista giallorosso lo ha messo tra quelli più difficili da affrontare. In poche parole: sarebbe davvero un grandissimo colpo.