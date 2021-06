Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna | Asta con l’Everton

Calciomercato Roma, dopo le indiscrezioni dello scorso mese, si sono nuovamente infittite le voci circa l’interesse dei capitolini per l’ex Ajax.

Oggi, venerdì 4 giugno, è il “mesiversario” dell’annuncio clamoroso di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. A distanza di 30 giorni, non si sono avute ancora notizie circa la data del suo approdo nella Capitale né tantomeno sono stati concretizzati i primi colpi di mercato.

Piuttosto, si sta cercando dapprima di allontanare i “rami secchi” che nessuno, a partire da Petrachi, era stato in grado di allontanare negli scorsi anni. Al netto delle difficoltà di cedere Santon, Fazio e Pastore, Pinto sa bene che la piazza, così come lo stesso mister portoghese, si aspetta a breve alcuni acquisti.

Lo Special One avrà sicuramente ricevuto le giuste rassicurazioni da parte dei dirigenti di Trigoria, al lavoro da tempo sottobanco e in modo totalmente opposto a quello fragoroso degli scorsi anni.

I profili seguiti sono plurimi e, seppur le priorità restino quella del portiere e del centravanti, si registrano alcuni spiragli relativi a delle trattative anche in altri reparti.

Per la difesa, oltre che a Baily piace molto Jerome Boateng che si è liberato a parametro zero dal Bayern e che è seguito, tra le tante squadre, anche dalla Lazio. Per il centrocampo, invece, si registrano alcune advances per un giovane talento militante in Premier League

Calciomercato Roma, il punto su Van de Beek

Ci riferiamo a Donny Van de Beek del Manchester United che quest’anno, dopo gli alti livelli raggiunti con l’Ajax, non ha avuto un grande impatto sul campionato inglese. Solskjaer lo ha utilizzato pochissimo e ciò spiega il perché il classe ’97 potrebbe lasciare i Red Devils già in questi mesi.

Accostato ai capitolini in primavera, quando si erano infittite le voci di un ipotetico scambio con Zaniolo, l’ex Ajax piace molto all’Everton e alla sua ex squadra olandese.

Ingaggiarlo, dunque, non sarà cosa facile e, ora come ora, potrebbe divenire oggetto di una vera e propria asta con tre pretendenti tra cui, appunto, la stessa Roma.

Seguiranno aggiornamenti.