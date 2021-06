Calciomercato Roma, obiettivo portiere | Mou lo rivuole con sé

By

Calciomercato Roma, i giallorossi sono sempre alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Mourinho vorrebbe un estremo difensore da lui già allenato.

In queste prima fasi del mercato la Roma dovrà pensare principalmente alla cessione degli esuberi e poi al piazzamento dei giocatori che rientrano dai vari prestiti. Subito dopo però ci dovranno essere i primi colpi da regalare a Mourinho in vista della prossima stagione.

Lo Special One sa che uno dei primi acquisti dovrà, per forza di cose, essere il portiere. A difendere i pali giallorossi il prossimo anno ci sarà una figura esperta e affidabile, come richiesto esplicitamente dal tecnico portoghese.

Calciomercato Roma, spunta il nome di Lloris

Come riportano Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport, e come anticipato anche da noi quasi un mese fa, la Roma starebbe pensando seriamente di acquistare dal Tottenham il portiere Hogo Lloris.

L’estremo difensore francese è stato allenato già da Mourinho nella sua ultima esperienza agli Spurs. Il tecnico portoghese sa dell’esperienza e dell’affidabilità che un portiere come lui può portare alla causa giallorossa. La voce di un possibile trasferimento arriva proprio dal ritiro della Francia dove Lloris si sta preparando in vista del prossimo inizio degli Europei.

L’estreme difensore della nazionale transalpina va in scadenza di contratto il prossimo anno, nel 2022, e ha un contratto di 6 milioni netti a stagione. In questo caso il decreto crescita aiuterebbe e non poco i Friedkin, che andrebbero a pagare il portiere 4,5 milioni netti all’anno.

Lo stesso Lloris, però, ha dichiarato che penserà al suo futuro una volta finiti gli Europei. Quindi quasi sicuramente ai tifosi giallorossi toccherà aspettare ancora un po’ per vedere se il trasferimento del portiere francese alla Roma andrà a buon fine o meno.