Calciomercato Roma, svolta a sorpresa | Rinnovo e addio

Calciomercato Roma, la società giallorossa sta pensando seriamente di rinnovare il contratto del centrocampista gambiano, raddoppiandone l’ingaggio.

Lavori in corso in quel di Trigoria. Con Mourinho che ancora deve arrivare nella Capitale, la società giallorossa si sta iniziando a muovere sul mercato in vista della prossima stagione. Pinto è infatti alle prese con gli esuberi da piazzare, i rientri dai vari prestiti in giro per l’Europa e, non ultimi, i rinnovi di alcuni calciatori.

Uno di questi è Ebrima Darboe, forse la più bella sorpresa nel finale di stagione della squadra dell’ormai ex mister Fonseca. La sua tranquillità e la sua sicurezza nel modo di giocare il pallone, in un ruolo delicato come quello di regista di centrocampo, ha sorpreso un po’ tutti.

Calciomercato Roma, rinnovo e prestito per Darboe?

Come riporta il Tempo, la Roma starebbe pensando seriamente di rinnovare il contratto a Ebrima Darboe. Il gambiano, come detto in precedenza, ha fatto rimanere tutti gli addetti ai lavori con la bocca aperta per le prestazioni svolte nel finale di stagione.

Ieri Tiago Pinto ha incontrato il suo agente per discutere il futuro del centrocampista classe 2001. Nell’immediato ci sarà di sicuro il ritiro con la Roma: Mourinho infatti lo vorrà valutare per bene, ma intanto ha già dato il via libera per aggregarlo alla prima squadra durante la preparazione.

Poi ci sarò il rinnovo del contratto, con ingaggio raddoppiato per il gambiano. Solo successivamente alla valutazione che ne farà lo Special One, si penserà a cosa fare di Darboe. Due sono le alternative: o rimane e si giocherà il posto con i suoi colleghi di reparto, o andrà in prestito, probabilmente all’estero visto che ha già diverse offerte tra Francia e Inghilterra.