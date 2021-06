Calciomercato Roma, ufficiale lascia il club a parametro zero

I giallorossi sono a caccia di un giocatore in quel ruolo, ma la lista dei papabili è lunga. Intanto arriva un assist dall’estero.

Il portiere è uno degli obiettivi principali e forse più urgenti del prossimo calciomercato della Roma. Prima di poter andare a trovare il profilo più giusto per difendere i pali, va sottolineato come ad oggi in rosa la Roma si ritrova Daniel Fuzato, Pau Lopez e il rientrante dal prestito Robin Olsen, per il quale proprio oggi è stato ufficializzato il ritorno nella capitale. Lo svedese sarà quasi sicuramente rimesso sul mercato, salvo un clamoroso improvviso cambio di vedute che effettuerà il tecnico José Mourinho.

Calciomercato Roma, occasione portiere a zero

Proprio nella giornata di oggi anche il Manchester United, così come l’Everton ha fatto con Olsen, ha annunciato i giocatori che lasceranno i Red Devils il prossimo 30 giugno. Tra questi c’è anche Sergio Rombero, l’estremo difensore lascia il club inglese dopo sei stagioni, nelle quali ha totalizzato 17 presenze in Fa Cup, 9 in EFL Cup, 7 in Premier League, 23 in Europa League e 3 in Champions League. A 34 anni, compiuti a febbraio, è arrivato il momento di cercare una nuova avventura per l’estremo difensore argentino, il quale ha già giocato in Serie A con la maglia della Sampdoria. Chissà se il portiere di grande esperienza che cerca Mourinho non possa essere proprio Romero, che lo Special One ha già allenato.