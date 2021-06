Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Torna in giallorosso

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale da parte del club: non ci sono più dubbi, torna in giallorosso la prossima stagione

Era una notizia praticamente certa. Adesso è arrivata anche l’ufficialità, direttamente dal club inglese con un comunicato apparso sul proprio sito. Un problema in più per Tiago Pinto, che dovrà piazzarlo nello spazio di poco tempo per non ritrovarsi un altro contratto sul groppone. Anche se, probabilmente, inizierà il ritiro con la Roma e verrà valutato da vicino da Mourinho. Ma stando alle trattative in essere, le possibilità che rimanga nella Capitale, per la prossima stagione, sono praticamente nulle.

Dicevamo: Robin Olsen tornerà a Roma. Lo ha appena comunicato l’Everton, dove spiega quali saranno i calciatori che lasceranno l’ex club di Ancelotti, passato da pochi giorni al Real Madrid. E tra questi c’è anche il portiere. Ad un certo momento della stagione sembrava che le cose stessero andando per il meglio. Olsen veniva impiegato con una certa regolarità. Poi il problema extra campo, con la rapina subita, che lo hanno anche visto tornare nel Paese d’origine per qualche tempo. Da lì, ormai, il destino è stato segnato.

Calciomercato Roma, Olsen torna in giallorosso

Olsen quindi torna in giallorosso. Ma ci rimarrà poco. Nel ruolo in questione Tiago Pinto valuta altre ipotesi. Da Rui Patricio, a Lloris, ad Areola. Uno dei tre dovrebbe essere il nuovo portiere della Roma. Anche se, nelle ultime settimane, sta avanzando velocemente l’ipotesi Gollini, in uscita dall’Atalanta.

Rimane da capire, in questo momento, chi andrà a fare il ruolo di secondo. Con Pau Lopez out almeno fino a luglio e con Fuzato che potrebbe rimanere ma non è che dia tutte queste garanzie. Una soluzione, comunque, non sembra tanto lontana. Anche perché, il 6 luglio, tra poco più di un mese quindi, ricomincia la preparazione. E in quella data si saprà sicuramente chi difenderà i pali giallorossi per la prossima stagione.