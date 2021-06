Calciomercato Roma, doppio colpo a zero | Offerte Barcellona

By

Calciomercato Roma, per i due colpi a zero c’è molta concorrenza, in prima fila quella del Barcellona. Ma attenzione ad altri club italiani.

Più passano i giorni e più le notizie di mercato si infittiscono. La Roma dal canto suo vuole fare in fretta per chiudere più colpi possibili, dando così la rosa al completo nel minor tempo possibile a José Mourinho.

Il tecnico portoghese, in questo caso, potrà lavorare con calma e pianificazione in vista del primo impegno serio stagionale, ovvero quello del 19 agosto, nel playoff della nuova Conference League.

La concorrenza sul mercato però, soprattutto per i calciatori liberi e quindi prendibili a parametro zero, è fortissima e agguerrita.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, doccia fredda | Il giocatore vuole la Champions

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, scelto il futuro | C’è la data per l’annuncio

Calciomercato Roma, il Barca in pole per Depay e Wijnaldum

Come riporta Calciomercato.it, due giocatori che sono stati accostati anche alla Roma di recente sono molto vicini a vestire blaugrana nella prossima stagione. Stiamo parlando di Memphis Depay e Georginio Wijnaldum.

I due calciatori sono ormai vicinissimi allo svincolo dai loro rispettivi club (Depay con il Lione e Wijnaldum con il Liverpool) e sono in trattativa da mesi con il Barcellona, che sembra abbia in questo momento in mano entrambi i giocatori.

Sia per l’attaccante che per il centrocampista, la squadra spagnola ha offerto un contratto di 3 anni a poco più di 3 milioni netti a stagione, a cui aggiungere bonus sostanziosi.

Attenzione però ai repentini cambiamenti, che in questo caso potrebbero non essere graditi alla dirigenza blaugrana. Il Paris Saint Germain infatti potrebbe immettersi nella trattativa per Wijnaldum, superando di gran lunga l’offerta al calciatore. Mentre per Depay, seguito anche dalla Juventus, potrebbe inserirsi con prepotenza l’Inter qualora l’assalto dell’Atletico Madrid a Lautaro Martinez dovesse andare a buon fine.

Per ora il Barca resta in pole per l’ingaggio di entrambi i giocatori, ma attenzione a possibili colpi di scena.