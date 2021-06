Calciomercato Roma, accordo per la cessione | Manca solo l’ufficialità

Calciomercato Roma, colpo in uscita: ormai manca solo l’ufficialità per il trasferimento del calciatore. Ecco di chi si tratta

Calciomercato Roma Gerson | Cedere, non soltanto per racimolare un tesoretto importante per sferrare gli assalti ai colpi indicati da Josè Mourinho, ma anche per cercare di tagliare un monte ingaggi che ha raggiunto vette iperuraniche. E così, deve essere stata accolta con moderata soddisfazione in casa capitolina la notizia dell’accordo tra il Flamengo e il Marsiglia per l’approdo di Gerson in Ligue 1. Stando a quanto riportato dal sito GloboeSport.com, l’accordo tra i due club si sarebbe trovato su una base di 25 milioni di euro, una parte dei quali andrà a finire nelle casse della Roma, in virtù della clausola inserita all’epoca del trasferimento del calciatore in Brasile.

Come vi abbiamo rivelato a più riprese, ai giallorossi dovrebbero andare circa 1,32 milioni di euro, ovvero il 10% della differenza tra il prezzo della cessione (25 milioni), e quello di acquisto (11,8 milioni). Si attende soltanto l’annuncio ufficiale, ma ormai non ci sono più dubbi: Gerson sarà un nuovo giocatore del Marsiglia, manca solo la fumata bianca, che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Molto probabilmente domani, ma non è detto che non si possano affrettare i tempi e ufficializzare il tutto nella tarda serata italiana.