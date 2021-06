Il calciomercato della Roma è in una fase di paziente attesa. L’allenatore José Mourinho è consapevole del fatto che sarà necessario prima di tutto piazzare i troppi esuberi che torneranno alla base dai vari prestiti in giro per l’Europa. Solo dopo si potranno affondare i colpi. E se in alcuni casi gli obiettivi sono già stabiliti, in altri si cercherà anche di cogliere al volo delle potenziali occasioni.

