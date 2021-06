Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio: le cifre in ballo

Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio per il centrocampista. Ecco le cifra in ballo per chiudere l’affare. È seguito anche dai giallorossi

La Roma cerca di rinforzarsi, soprattutto a centrocampo, dove sembra ormai definita la trattativa che porta a Xhaka dell’Arsenal: lo svizzero, che in questi giorni si sta allenando nella Capitale con la sua Nazionale, è l’obiettivo principale di José Mourinho. Ma non è l’unico scritto sul taccuino di Tiago Pinto. Ci sarebbe anche l’olandese Koopmeiners sotto la lente d’ingrandimento, ma sembra senza dubbio una trattativa più difficile da portare a termine.

Sull’altro obiettivo, inoltre, c’è anche da stare attenti alla concorrenza. Perché sul centrocampista c’è l’inserimento dell’Inter, secondo calciomercato.it, e la Roma, qualora volesse chiudere davvero l’affare, deve fare in fretta. Anche se le cifre in ballo sono davvero importanti.

Calciomercato Roma, su Nandez c’è anche l’Inter

Parliamo di Nandez, il centrocampista del Cagliari, uno degli artefici della salvezza degli isolani. Ha tanti pregi. Uno su tutti la duttilità, visto che può giocare tranquillamente come interno di centrocampo ma anche alle spalle di una punta. Inoltre, Semplici, quando arrivato in Sardegna, lo ha schierato come quinto di centrocampo. E lui l’ha ripagato con la rete all’ultimo secondo sul campo del Napoli che ha permesso alla sua squadra di conquistare virtualmente una salvezza che ad un certo punto della stagione sembrava insperata.

La sua clausola rescissoria è di 36 milioni di euro. Una cifra enorme e sicuramente fuori mercato. Sia per la Roma sia per l’Inter. I nerazzurri però, oltre a potersi giocare la carta Nainggolan, potrebbero cercare una formula per spalmare la cifra. Magari un prestito biennale con obbligo di riscatto. La Roma quindi deve accelerare. Ma non sarà facile.