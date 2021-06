Calciomercato Roma, weekend decisivo | Il bomber sta arrivando

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero fiutare l’affare. Il centravanti ha espresso il desiderio di continuare a giocare in Europa.

La Roma continua a lavorare sul mercato. Il direttore generale Tiago Pinto vuole sbrigarsi per regalare i primi colpi a José Mourinho. Il tecnico portoghese infatti non vede l’ora di lavorare con la rosa al completo in vista dell’inizio della prossima stagione.

Uno degli obiettivi dichiarati in questa sessione di mercato è il centravanti. Oltre alla probabili conferme di Edin Dzeko e di Borja Mayoral, lo Special One sa che la Roma necessita di un bomber da 25 gol a stagione.

Calciomercato Roma, Diego Costa nel mirino

Come riporta il giornale brasiliano UOL Esporte, il calciatore Diego Costa ha espresso il desiderio di continuare a giocare in Europa. Ora il centravanti brasiliano, naturalizzato spagnolo, è in vacanza proprio in Brasile, ma dovrebbe tornare in Europa questo fine settimana.

In questo momento l’idea dell’esperto attaccante è quella di rimanere a Madrid, dove ha casa e potrà pensare meglio al suo futuro. Nelle ultime settimane Diego Costa ha ricevuto sondaggi dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

Il centravanti brasiliano, però, sta aspettando delle offerte dal Vecchio Continente, dove vorrebbe continuare a giocare. Per ora l’unico interesse è arrivato dal Benfica, ma non c’è l’ombra ancora di una vera e propria trattativa.

Libero sul mercato da gennaio, quando lasciò l’Atletico Madrid, Diego Costa ora aspetta offerte da uno dei cinque maggiori campionati europei. La Roma potrebbe farci più di un pensiero visto l’ottimo legame che c’è tra il calciatore e Mourinho, oltre al fatto che il centravanti naturalizzato spagnolo è stato proposto alla società giallorossa già in passato.