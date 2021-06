Calciomercato Roma, tra le priorità dei giallorossi figura il portiere e, in queste ore, sarebbe emersa un’ulteriore conferma di uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Dopo le sortite di Farelli e Mirante, i capitolini possono contare, al momento, solo di Fuzato e Pau Lopez tra i pali. Quest’ultimo ha subito un grave infortunio alla spalla a fine aprile e sarà costretto ai box per almeno un altro paio di mesi.

Per quanto concerne il brasiliano, invece, le buone prestazioni palesate sul finire della stagione hanno fatto sì che la dirigenza si convincesse a trattenerlo per permettergli di giocarsi le proprie chance come seconda scelta.

La soluzione ideale sarebbe quella di provare a cedere lo spagnolo ex Betis, per il quale non si registrano però grandi interessi, per poi concentrarsi sul rinnovo di Fuzato e la ricerca del titolarissimo.

Alla già complicata situazione si aggiunga, inoltre, il ritorno di Robin Olsen che dopo il prestito all’Everton ha da poco saputo che i Toffees non lo riscatteranno.

Calciomercato Roma, Zenga conferma le voci su Donnarumma

C’è un nome, o se preferite, un sogno che in queste ultime settimane sta illudendo moltissime realtà calcistiche europee. Ci riferiamo a Gianluigi Donnarumma, svincolatosi da poco dal Milan e, di fatto, liberissimo di firmare con chiunque voglia.

Data l’importanza tecnica del numero 99 e, in generale, il clamore mediatico che una vicenda del genere potrebbe generare, va sottolineato come si tratti di una pista molto difficile.

Nonostante ciò, però, dopo le indiscrezioni relative al contatto telefonico tra il portiere della Nazionale e Mourinho, è giunta un’altra importante informazione a riguardo.

Durante una diretta Instagram, infatti, Walter Zenga si è esposto in modo netto sulla vicenda, così commentandola.

“Conosco bene Donnarumma, spesso ci siamo parlati e siamo stati insieme. Mi ha sempre dato l’intenzione di essere un ragazzo sereno e sicuro di sé. Ha la capacità di farsi scivolare addosso le problematiche e di concentrarsi solamente su ogni singolo momento”.

E ancora: “Non ha pensato durante la stagione al contratto, ma solo sul quotidiano e sul migliorare. Per me invece potrebbe andare alla Roma. Senza entrare nel discorso ingaggio, teoricamente sarebbe più facile che un giocatore libero come Donnarumma andasse in un club piuttosto che far muovere in quello stesso club un giocatore sotto contratto come Szczesny”.