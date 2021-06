Calciomercato Roma, nelle ultime ore si è registrata una brusca frenata per il rinnovo contrattuale di un elemento della prima squadra.

In quest’ultimo mese, razionalizzata a notizia relativa alla firma di José Mourinho, si sono susseguite numerose voci di mercato, molte delle quali rivelatesi poi infondate.

A differenza delle scorse campagne acquisti, la Roma vorrà questa volta investire in modo intelligente, cercando di evitare spese folli e approdi poco funzionali. Inoltre, durante le ultime settimane primaverili, sembra essersi imposta come obiettivo principale quello di vendere gli elementi non più validi.

Non è ancora chiaro se ci possano essere delle cessioni eccellenti ma la speranza dei tifosi tutti è che qualsiasi scelta futura sia avallata dal nuovo mister, onde evitare spiacevoli situazioni e infelici dissapori.

Sono ormai mesi che i giallorossi ricercano sia un portiere che possa dare sicurezza che un centravanti che possa prendere le redini di Edin Dzeko. Molti altri sondaggi, però, sono stati fatti anche per gli altri reparti.

Il fil rouge delle tante indiscrezioni susseguitesi è quello di assecondare la volontà di Mourinho di acquistare giocatori pronti e che conosca molto bene. Per tale motivo sono stati dunque accostati anche diversi elementi da lui già allenati in passato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scelto il futuro | C’è la data per l’annuncio

Calciomercato Roma, il punto sul rinnovo di Villar

Molto importanti saranno poi le conferme dei giocatori già presenti in squadra e la cui sorte dipenderà dall’ex Tottenham. Quest’ultimo, infatti, non appena sbarcherà nella Capitale e avrà la possibilità di dirigere i primi allenamenti, vorrà valutare bene alcuni profili.

Oltre a quello di Darboe, in particolar modo, lo Special One vuole “studiare” anche Gonzalo Villar, distintosi per una grande stagione, fatta eccezione per gli ultimi mesi.

Se fino a qualche settimana fa la sua permanenza sembrava scontata, in queste ore ci è stata un’importante novità. Stando a quanto riportato da Il Tempo, infatti, i giallorossi avrebbero chiesto all’entourage del giocatore una pausa di riflessione.

Il numero 14 è in scadenza nel 2024 e, al momento, Pinto sarebbe in attesa di un responso tecnico di Mourinho prima di calibrare un’eventuale proposta di rinnovo contrattuale. Seguiranno aggiornamenti.